Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

В возрасте 78 лет умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Об этом сообщает ТАСС. Певец скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стал рак легких.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!» — говорится в сообщении вдовы артиста.

Певец Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в городе Ровно (Украина). Широкую известность он получил в Беларуси, куда переехал с супругой. Популярность к нему пришла после исполнения цикла патриотических песен композитора Леонида Захлевного на центральном телевидении Беларуси. Среди его известных песен — «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

