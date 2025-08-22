Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Певец Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в городе Ровно (Украина). Широкую известность он получил в Беларуси, куда переехал с супругой. Популярность к нему пришла после исполнения цикла патриотических песен композитора Леонида Захлевного на центральном телевидении Беларуси. Среди его известных песен — «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».