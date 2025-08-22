В России пожаловались на сбои в работе Google Meet

13 августа Роскомнадзор официально объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp. Это объяснили борьбой с мошенниками. В Минцифры также заявили, что эти сервисы отказываются соблюдать требования российского законодательства. На фоне этого приложение Google Meet заняло второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.