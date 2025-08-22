Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
В России пожаловались на сбои в работе Google Meet

Фото: NordWood Themes/Unsplash

Количество жалоб на работу сервиса для онлайн-звонков Google Meet резко выросло за последний час, следует из данных сайта Downdetector.

Их число за сутки достигло 978. О трудностях с сервисом сообщили в Карелии, Петербурге, Москве, Ивановской и Ленинградской областях и других регионах.

Жалобы поступают как на сайт, так и на мобильное приложение сервиса. Ограничительные меры в отношении сервиса Google Meet не принимались, сообщили при этом в Роскомнадзоре.

13 августа Роскомнадзор официально объявил о блокировке звонков в Тelegram и WhatsApp. Это объяснили борьбой с мошенниками. В Минцифры также заявили, что эти сервисы отказываются соблюдать требования российского законодательства. На фоне этого приложение Google Meet заняло второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store.

