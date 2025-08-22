Семь «пацанских» пабликов запретили в России

Решение суда вступит в силу 20 сентября. Под запрет попали сообщества «ВКонтакте»: Borzz, BLATATA, «Бандитский двор», «Культурное движение», ZDRAVIYDVIZH, «Бог спасет, братва поможет», «Бог просит, а я запомню». Их аудитория — от 40 до 700 тысяч подписчиков.
По мнению суда, контент этих пабликов вызывают у подростков желание употреблять наркотики и алкоголь, курить, играть в азартные игры, заниматься бродяжничеством.
Недавно в России запретили несколько песен OG Buda и Платины ― «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». Суд нашел в них пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена.