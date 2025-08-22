«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков

Может, будет послабление по культуре и творчеству, и когда-то мы вернем оригинальные версии. Оригиналы в наших сердцах, умах, в наших жестких дисках, а так предлагаю поржать, что там как изменилось. А на концертах мы не вправе на вас влиять, какие версии вы будете подпевать».