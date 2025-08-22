Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
«Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи»: Витя АК прокомментировал цензурирование треков

Фото: @vityaak

Рэп-дуэт «АК-47» перезаписал дебютный альбом «Berezovskiy» без мата. В сети завирусился переделанный отрывок из песни «Але, это Пакистан».

Так, строчки «Вдруг посыпались звонки за килограмм движухи / Курьеры тоже курят немного дури» теперь звучат так: «Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи / Курьеры тоже тупят во время бури».

Под цензуру также попали треки «Слышь, малыш», «Кругом тонирован», «Учетмен». Фрагменты с упоминанием наркотиков, террористов и полиции были либо изменены, либо вырезаны.

Участник «АК-47» Витя АК прокомментировал цензурирование старых песен. Он отметил, что композиция «Тем, кто с нами» была удалена без согласования с исполнителями: «В непростое время живем. Приходится делать забавные, цензурированные версии альбомов. 

Может, будет послабление по культуре и творчеству, и когда-то мы вернем оригинальные версии. Оригиналы в наших сердцах, умах, в наших жестких дисках, а так предлагаю поржать, что там как изменилось. А на концертах мы не вправе на вас влиять, какие версии вы будете подпевать».

В июле 2024 года Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков в литературе, кино, искусстве и интернете. За пропаганду наркотиков в интернете гражданам будет грозить штраф до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 1,5 млн.

21 августа музыкальные лейблы и сервисы попросили артистов до 1 сентября сообщить им о произведениях, где в текстах или названиях упоминаются наркотики. Такие песни и альбомы удалят с российских стримингов, но, вероятно, они останутся на зарубежных. 

