В Москве выступит французский диджей Willy William

Фото: «Портал 2030–2050»

13 сентября на главной сцене «Портала 2030–2050» выступит французский диджей Willy William (Уилли Уильям). Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы. 

Willy William — пятикратный лауреат Billboard Latin Music Awards и четырежды номинант Latin Grammy. Мировую известность ему принес хит «Ego», признанный самой популярной песней французских исполнителей на Shazam в 2016 году.

Музыкант также известен по песне «Mi Gente», собравшей более 1 млрд прослушиваний на стриминговых платформах и 3,5 млрд просмотров на видеохостингах. Песня 12 недель подряд занимала первое место в чарте Billboard Hot Latin Songs и получила мультибриллиантовый статус, продав более 10 млн копий.

На «Портале 2030–2050» Willy William исполнит сеты с популярными треками, включая «Trompeta», «Life Is Life (C’est la vie)», «Cuentale» и другие. В этот день на главной сцене также выступит диджей Bliss из ОАЭ. Он сотрудничал с Drake, Beyoncé, Swedish House Mafia, 50 Cent, Martin Garrix и другими мировыми звездами.

Мероприятие во второй раз проходит в Москве с 29 августа по 14 сентября в рамках форума «Территория будущего. Москва-2030». Вход свободный. Ранее стало известно, что 5 сентября на событии выступит DJ Snake.

