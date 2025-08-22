Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»

Netflix опубликовал первые официальные фотографии нового сезона «Эмили в Париже», подтвердив, что Эмили (Лили Коллинз) проведет часть времени в Венеции.
Пятый сезон выйдет на стриминге 18 декабря. «Став руководителем Agence Grateau Rome, Эмили сталкивается с профессиональными и романтическими трудностями, приспосабливаясь к жизни в новом городе.
Но когда одна рабочая идея проваливается, последствия приводят к сердечным разочарованиям и проблемам в карьере», — гласит синопсис.
Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и исполнительница центральной роли Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.
Помимо Коллинз в актерский состав продолжения шоу войдут Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман и Арно Бинар. К ним присоединятся Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.