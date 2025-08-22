The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо

The Beatles выпустят музыкальную коллекцию «The Beatles Anthology» с 13 ранее не издававшимися демо и редкими записями. Об этом сообщает ABC.
26 ноября на Disney+ запланирован выход девятисерийного документального сериала «The Beatles Anthology». Он станет расширенной версией документального сериала «Anthology Collection», который шел на ABC в 1995 году.
Вместе с перевыпуском сериала группа переиздает музыку к нему. Тринадцать ранее не изданных композиций объединены в диск «Anthology 4», который дополнит оригинальные три двойных альбома. Их ремастерингом занимался сын продюсера The Beatles Джорджа Мартина — Джайлс Мартин.
Коллекция «The Beatles Anthology» выйдет 21 ноября в цифровом формате, а также на 12 LP и 8 CD, она доступна для предзаказа. Кроме того, 25-я, юбилейная версия книги «Anthology» выйдет 14 октября. Издателем проекта является Walt Disney Co., владеющая Disney+ и ABC News.
The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Одними из самых их известных песен являются «Yesterday», «Hey Jude», «Let It Be», «Come Together», «Help!», «All You Need Is Love», «Twist and Shout», «Here Comes the Sun» и другие.