The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо

Коллекция «The Beatles Anthology» выйдет 21 ноября в цифровом формате, а также на 12 LP и 8 CD, она доступна для предзаказа. Кроме того, 25-я, юбилейная версия книги «Anthology» выйдет 14 октября. Издателем проекта является Walt Disney Co., владеющая Disney+ и ABC News.