Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении

«Я хочу, чтобы моя семья поняла, как безмерно я сожалею о том, что сделал. Если я когда-нибудь получу свободу, это должно стать началом исцеления ради них», — сказал он. Подать новое ходатайство о досрочном освобождении Эрик сможет через три года.