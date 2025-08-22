Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению отклонила прошение Эрика Менендеса. Об этом пишет Variety.
Комиссия отметила его позитивные поступки за решеткой, но выразила обеспокоенность длинным списком нарушений правил — от драк и использования наркотиков до нелегальных телефонов и участия в мошеннической схеме.
«Умение показывать одно лицо, а на самом деле быть другим — это тревожит. Можно взрослеть в одних вещах, но оставаться слепым в других», — заявил комиссар Роберт Бартон.
Это было первое слушание по условно-досрочному освобождению с момента, когда Эрик и его брат Лайл в 1989 году убили своих родителей в их доме в Беверли-Хиллз. Заседание по делу Лайла назначено на 22 августа.
Семья братьев на протяжении многих лет выступает за их освобождение. На слушании Эрик Менендес извинился за убийство родителей, Хосе и Китти, отметив, что содеянное нанесло семье травму, которая будет ощущаться поколениями.
«Я хочу, чтобы моя семья поняла, как безмерно я сожалею о том, что сделал. Если я когда-нибудь получу свободу, это должно стать началом исцеления ради них», — сказал он. Подать новое ходатайство о досрочном освобождении Эрик сможет через три года.