В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
Дания прекратит доставку бумажных писем
Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса
Бывший гитарист Mastodon Брент Хайндс разбился на мотоцикле
Netflix составил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака
LEGO представила набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме

В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей

Фото: National Cancer Institute/Unsplash

В Минпросвещения сообщили, что создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Об этом пишет РБК.

Они будут направлены на совершенствование системы правовой защиты учителей. Работа по созданию таких органов ведется по поручению премьера Михаила Мишустина.

«Новый механизм даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Основная задача комиссий — рассматривать случаи нарушения этики в отношении педагогов, трудовых прав, а также обжалования дисциплинарных взысканий к учителям. Кроме того, под руководством министра просвещения будет сформирован совет по обеспечению интересов педагогов.

В 2024 году институт образования НИУ ВШЭ совместно с «Рыбаков Фондом» и Фондом «Университет детства» провели исследование, согласно которому 64% педагогов рассказали о слишком большом количество отчетов и документации, 58% — о низком уровне оплаты труда.

Расскажите друзьям