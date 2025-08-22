В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей

В Минпросвещения сообщили, что создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Об этом пишет РБК.
Они будут направлены на совершенствование системы правовой защиты учителей. Работа по созданию таких органов ведется по поручению премьера Михаила Мишустина.
«Новый механизм даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Основная задача комиссий — рассматривать случаи нарушения этики в отношении педагогов, трудовых прав, а также обжалования дисциплинарных взысканий к учителям. Кроме того, под руководством министра просвещения будет сформирован совет по обеспечению интересов педагогов.
В 2024 году институт образования НИУ ВШЭ совместно с «Рыбаков Фондом» и Фондом «Университет детства» провели исследование, согласно которому 64% педагогов рассказали о слишком большом количество отчетов и документации, 58% — о низком уровне оплаты труда.