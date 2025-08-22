В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей

«Новый механизм даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.