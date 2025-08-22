Дания прекратит доставку бумажных писем

В Дании национальная почтовая служба PostNord к концу года прекратит доставку писем после 400 лет работы. Об этом пишет Би-би-си.
Причиной стала цифровизация. Датчане почти перестали отправлять бумажные письма, получая в среднем одно в месяц.
Компания PostNord сократила 2200 сотрудников и убрала 1500 красных почтовых ящиков, но при этом открывает новые вакансии в сфере доставки посылок, которая сегодня приносит прибыль благодаря росту онлайн-торговли.
С 2000 года объем писем упал на 90% — с 1,4 млрд до 110 млн. Высокая стоимость марок (29 крон, или 110 рублей) только ускорила отказ от традиционной корреспонденции.
На смену PostNord придет частная компания DAO, которая обещает сохранить доступность услуг в сельских районах, расширить штат на 250 человек и взять на себя дополнительно 30–40 млн писем в год. Однако эксперты предупреждают: пожилым людям в сельской местности будет сложнее пользоваться почтовыми услугами.
Несмотря на цифровую эпоху, для некоторых датчан письма остаются особой ценностью. «Моя дочь любит получать что-то настоящее, а не просто сообщение», — отметила жительница Копенгагена Йетте Уильямс.