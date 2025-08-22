Дания прекратит доставку бумажных писем

На смену PostNord придет частная компания DAO, которая обещает сохранить доступность услуг в сельских районах, расширить штат на 250 человек и взять на себя дополнительно 30–40 млн писем в год. Однако эксперты предупреждают: пожилым людям в сельской местности будет сложнее пользоваться почтовыми услугами.