Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»

Дафне Кин («Дэдпул и Росомаха») и Саара Чаудри («Тайное общество мистера Бенедикта») присоединились к третьему сезону «Перси Джексона и Олимпийцев» на Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Кин исполнит роль Артемиды — богини луны и охоты, которая предпочитает свободу дикой природы политике Олимпа и всегда готова к сражению. Чаудри сыграет Зои Найтшейд, ее бессмертную спутницу и первую помощницу, верную богине более двух тысяч лет.
Обе актрисы появятся в сериале в числе ключевых героев третьего сезона, сюжет которого основан на книге Рика Риордана «Перси Джексон и проклятие титана». Ранее стало известно, что к касту присоединились Леви Хрисопулос и Олив Аберкромби — они сыграют Лео и Бьянку ди Анджело.
Съемки сейчас проходят в Ванкувере. Главные роли в проекте продолжают исполнять Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Чарли Бушнелл, Диор Гудджон и Дэниел Димер.