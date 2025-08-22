Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»

Кин исполнит роль Артемиды — богини луны и охоты, которая предпочитает свободу дикой природы политике Олимпа и всегда готова к сражению. Чаудри сыграет Зои Найтшейд, ее бессмертную спутницу и первую помощницу, верную богине более двух тысяч лет.