В Москве выступит французский диджей Willy William
The Beatles выпустят музыкальную коллекцию с 13 неизданными демо
Посмотрите на первые кадры из пятого сезона «Эмили в Париже»
Эрику Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении
В России появятся комиссии по защите чести и достоинства учителей
Дания прекратит доставку бумажных писем
«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие
Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса
Бывший гитарист Mastodon Брент Хайндс разбился на мотоцикле
Netflix составил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака
LEGO представила набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме

Дафне Кин сыграет богиню охоты Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»

Фото: Marvel Studios

Дафне Кин («Дэдпул и Росомаха») и Саара Чаудри («Тайное общество мистера Бенедикта») присоединились к третьему сезону «Перси Джексона и Олимпийцев» на Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кин исполнит роль Артемиды — богини луны и охоты, которая предпочитает свободу дикой природы политике Олимпа и всегда готова к сражению. Чаудри сыграет Зои Найтшейд, ее бессмертную спутницу и первую помощницу, верную богине более двух тысяч лет.

Обе актрисы появятся в сериале в числе ключевых героев третьего сезона, сюжет которого основан на книге Рика Риордана «Перси Джексон и проклятие титана». Ранее стало известно, что к касту присоединились Леви Хрисопулос и Олив Аберкромби — они сыграют Лео и Бьянку ди Анджело.

Съемки сейчас проходят в Ванкувере. Главные роли в проекте продолжают исполнять Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Чарли Бушнелл, Диор Гудджон и Дэниел Димер.

Расскажите друзьям