«Золотое яблоко» выяснило, чем для россиян пахнут любовь, расставания и бывшие

«Золотое яблоко» провело исследование о том, какие ароматы сильнее всего связаны с воспоминаниями. В опросе приняли участие более 2500 человек из разных регионов России.
86% опрошенных признались, что запахи моментально возвращают их в прошлое. У 45% это происходит регулярно. Каждый четвертый специально подбирает парфюм к важным событиям, чтобы потом вернуться в них через аромат.
Запах любви у россиян чаще всего ассоциируется с розой (28%). Также популярны ваниль (12%), вишня (11%), цитрусовые (10%) и жасмин (8%). Аромат успеха — древесные ноты (19%), виски (17%), табак (14%), пряности (13%) и мускус (10%).
Запах расставания связан с ладаном (17%), травяными и древесными нотами (по 11%), специями (10%), белыми цветами (9%) и жасмином (8%). У 7% — ассоциация с ароматом кофе или чая.
Каждый пятый хранит духи экс-партнера, а 18% даже покупали такие же, чтобы не чувствовать себя одинокими. При этом треть россиян готовы расстаться из-за неприятного запаха, и столько же попытались бы к нему привыкнуть.
На вопрос, с каким ароматом респонденты хотели бы ассоциироваться у окружающих, большинство выбрало свежесть: дождь, морской бриз, влажную траву (29%). Далее — фруктовые композиции (16%) и древесно-пряные (13%). Сладкие и цветочные встречаются реже. 16% вовсе не хотят ассоциироваться с каким-либо запахом.