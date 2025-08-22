Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»

Николас Кейдж может стать главным героем пятого сезона антологии «Настоящий детектив» от HBO. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, актер ведет переговоры о роли нью-йоркского детектива Генри Логана, вокруг которого развернется сюжет новой главы.
Шоураннером вновь выступит Исса Лопес, создательница четвертой части «Страна ночи». Производство стартует в 2026 году, премьера ожидается в 2027-м.
В разные годы в сериале снимались Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Махершала Али и Джоди Фостер, которая получила «Эмми» за роль в последнем сезоне.
Для Кейджа участие в «Настоящем детективе» станет одной из первых больших телевизионных работ после его дебюта в грядущем сериале «Паук-Нуар» от Prime Video.