HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса

Подписчики HBO Max получили доступ к VR-версии Большого зала Хогварта — школы волшебства из серии книг о Гарри Поттере. Увидеть ее можно с помощью гарнитур Apple Vision Pro.

Зал можно увидеть как при дневном освещении, так и в ночной атмосфере. Дневная версия включается при просмотре приложения, в ночная — при просмотре фильма.

Попасть в иммерсивный Хогвартс можно во всех регионах, где представлен HBO Max. Ранее в приложении стримингового сервиса также предлагали «прогуляться» по залу с Железным троном из сериала «Игра престолов».

В настоящее время HBO снимает первый сезон нового сериала о Гарри Поттере. Он выйдет на экраны в 2027 году. Съемки стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden.

Автор сценария и исполнительный продюсер сериала — Франческа Гардинер. Марк Майлод выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала. Исполнительными продюсерами выступают Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.

Уже известно, что в первом сезоне будет всего восемь серий. Причина, по которой съемки всего восьми эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.

Главные роли в шоу исполнят Доминик МакЛоклин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл), Пол Уайтхаус (Аргус Филч) и другие.

