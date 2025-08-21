Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
HBO создал VR-версию Большого зала Хогвартса
Netflix запустил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака
Lego представил набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»

Бывший гитарист Mastodon Брент Хиндс разбился на мотоцикле

Фото: bhinds

Бывший гитарист Mastodon Брент Хиндс разбился на мотоцикле. Об этом сообщил The Guardian.

Музыканту был 51 год. Его мотоцикл Harley-Davidson с внедорожником BMW, водитель которого не уступил дорогу при повороте. Авария произошла около 23:35.

«Мы убиты горем, потрясены и все еще пытаемся смириться с утратой этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, достижений и создали музыку, тронувшую сердца стольких людей», — прокомментировали Mastodon.

Брент Хиндс родился 16 января 1974 года в Алабаме. В 2000 году он вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором основал группу Mastodon.

Хиндс ранее в 2025 году ушел из Mastodon. Сперва СМИ сообщали, что музыкант и группа «приняли обоюдное решение расстаться». Но в августе Хиндс заявил, что его вынудили уйти, и назвал бывших коллег «ужасными людьми».

