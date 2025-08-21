Бывший гитарист Mastodon Брент Хиндс разбился на мотоцикле. Об этом сообщил The Guardian.
Музыканту был 51 год. Его мотоцикл Harley-Davidson с внедорожником BMW, водитель которого не уступил дорогу при повороте. Авария произошла около 23:35.
«Мы убиты горем, потрясены и все еще пытаемся смириться с утратой этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, достижений и создали музыку, тронувшую сердца стольких людей», — прокомментировали Mastodon.
Брент Хиндс родился 16 января 1974 года в Алабаме. В 2000 году он вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором основал группу Mastodon.
Хиндс ранее в 2025 году ушел из Mastodon. Сперва СМИ сообщали, что музыкант и группа «приняли обоюдное решение расстаться». Но в августе Хиндс заявил, что его вынудили уйти, и назвал бывших коллег «ужасными людьми».