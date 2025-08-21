Бывший гитарист Mastodon Брент Хиндс разбился на мотоцикле

Хиндс ранее в 2025 году ушел из Mastodon. Сперва СМИ сообщали, что музыкант и группа «приняли обоюдное решение расстаться». Но в августе Хиндс заявил, что его вынудили уйти, и назвал бывших коллег «ужасными людьми».