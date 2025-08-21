Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
Lego представил набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»

Netflix запустил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака

Фото: Vedrana Filipović/Unsplash

Стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию: теперь пользователи смогут найти списки рекомендованных фильмов и сериалов для разных знаков зодиака. Об этом написал Variety.

Подборки для Дев, Львов и Скорпионов появятся на главных страницах подписчиков в ближайшие выходные. Их запуск приурочили к началу сезона Девы, который длится с 23 августа по 22 сентября.

Netflix надеется, что новые коллекции помогут пользователям открыть для себя что‑то свежее, интересное и актуальное в каталоге. Отдельно стриминг предложит клиентам подборку «Осторожно, Меркурий в ретрограде».

Другие списки будут называться «Девы всегда суетятся», «Весы играют честно в любви и на войне», «Скорпионы наслаждаются тайнами», «Стрельцы дарят приключения», «Козероги активируют режим босса», «Водолеи — существа потустороннего мира».

Среди остальных перечней — «Рыбы воплощают мечту», «Овен любит хаос и конкуренцию», «Телец — душа компании», «Близнецы проливают чай», «Раки будут плакать, если захотят», «У Льва есть энергия главного героя».

Платформа посоветует Близнецам посмотреть «Бриджертоном» и «Секс в большом городе», Ракам — оценить «Джинни и Джорджию» и «Девочек Гилмор». Львам предложат «Эмили в Париже» и «Корону», Стрельцам — «Остаться в живых» и «Парк Юрского периода».

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix