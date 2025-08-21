Netflix запустил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака

Стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию: теперь пользователи смогут найти списки рекомендованных фильмов и сериалов для разных знаков зодиака. Об этом написал Variety.
Подборки для Дев, Львов и Скорпионов появятся на главных страницах подписчиков в ближайшие выходные. Их запуск приурочили к началу сезона Девы, который длится с 23 августа по 22 сентября.
Netflix надеется, что новые коллекции помогут пользователям открыть для себя что‑то свежее, интересное и актуальное в каталоге. Отдельно стриминг предложит клиентам подборку «Осторожно, Меркурий в ретрограде».
Другие списки будут называться «Девы всегда суетятся», «Весы играют честно в любви и на войне», «Скорпионы наслаждаются тайнами», «Стрельцы дарят приключения», «Козероги активируют режим босса», «Водолеи — существа потустороннего мира».
Среди остальных перечней — «Рыбы воплощают мечту», «Овен любит хаос и конкуренцию», «Телец — душа компании», «Близнецы проливают чай», «Раки будут плакать, если захотят», «У Льва есть энергия главного героя».
Платформа посоветует Близнецам посмотреть «Бриджертоном» и «Секс в большом городе», Ракам — оценить «Джинни и Джорджию» и «Девочек Гилмор». Львам предложат «Эмили в Париже» и «Корону», Стрельцам — «Остаться в живых» и «Парк Юрского периода».