Lego представил набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» — первая экранизация сказочной повести Роальда Даля, вышедшая в 1971 году. Главную роль в ней исполнил Джин Уайлдер. В 2005 году на экраны вышел новый фильм «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.