Lego представил набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Кадр: Lego

Компания Lego представила набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», вдохновленный одноименным фильмом Мэла Стюарта по повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Новый набор появится в продаже 18 сентября. Его стоимость составит 220 долларов (почти 18 тысяч рублей). Комплект позволит собрать модель шоколадного водопада и шоколадной реки с фабрики Вонки.

Набор предназначен для аудитории старше 18 лет. В него войдут 2025 деталек конструктора и девять мини-фигурок. Помимо самого Вонки, покупатели получат парочку умпа лумпа, миниатюрных детей и других персонажей истории.

В комплекте можно найти красочные леденцы, конфетные деревья, вишенки для украшения десертов. Кроме того, центральной частью композиции выступает лодка, на которой Вонка возил своих гостей по шоколадной реке.

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» — первая экранизация сказочной повести Роальда Даля, вышедшая в 1971 году. Главную роль в ней исполнил Джин Уайлдер. В 2005 году на экраны вышел новый фильм «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.

В 2023 году режиссер Пол КИнг представил еще одну картину, основанную на творчестве Даля. Мюзикл «Вонка» с Тимоте Шаламе стал приквелом фильма 1971 года.

