Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября

Peacock изменил стратегию релиза своего нового шоу «Газета» — спин-оффа «Офиса». Об этом сообщает Variety.
Ранее предполагалось, что 4 сентября выйдет всего четыре эпизода. Однако стриминг решил показать сразу все десять серий разом.
Сюжет сериала расскажет о журналисте Неде Сампсоне (Доналл Глисон), занявшем пост редактора газеты Toledo Truth Teller в Огайо. На фоне кризиса локальной прессы он должен объединить разношерстную команду сотрудников и попытаться возродить издание.
В проекте также снялись Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Рамона Янг и другие актеры. В сериале также играет Оскар Нуньес в образе бухгалтера Оскара Мартинеса из «Офиса».
Над сериалом работают Грег Дэниелс и Майкл Коман, а также авторы оригинального британского «Офиса» Рики Джервейс и Стивен Мерчант. Производством занимается Universal Television, режиссерами выступили Дэниелс, Кен Куопис, Дженнифер Селотта и другие.