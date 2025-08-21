Apple TV+ поднял цену подписки на 30%

Apple TV+ поднял цену подписки для новых пользователей на 30%. Об этом сообщает Deadline.
Теперь подписка на сервис стоит 12,99 доллара в месяц вместо 9,99. Для существующих пользователей новые условия вступят в силу только при следующем продлении.
Цена годового тарифа 99,99 доллара останется без изменений. Это первое повышение с октября 2023-го.
Apple TV+ остается единственным крупным стримингом без рекламной версии. Среди главных хитов платформы — «Тед Лассо», «Утреннее шоу», «Медленные лошади» и «Разделение», получившее 23 номинации на «Эмми».