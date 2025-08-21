«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон

Первый сезон сериала вышел в апреле 2020 года и получил хорошие оценки критиков, назвавших его «современным шедевром криминального кино». На Rotten Tomatoes у него 91% «свежести». Второй сезон, увидевший свет в октябре 2022-го, немного уступает по этому показателю — 81%.