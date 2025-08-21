Все эпизоды сериала «Газета» выйдут 4 сентября
Netflix запустил списки фильмов и сериалов для разных знаков зодиака
Lego представил набор «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Apple TV+ поднял цену подписки на 30%
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»

«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон

Фото: American Movie Classics (AMC)

Sky продлил криминальный сериал «Банды Лондона» на четвертый сезон. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет сериала раскрывает жестокие разборки между лондонскими преступными группировками. В третьем сезоне рассказывается, как из-за подмешанного в кокаин другого наркотика погибли десятки покупателей. 

Главные роли исполняют Шопе Дирису (коп под прикрытием Эллиот Финч, ставший гангстером) и Наргес Рашиди (курдская криминальная бизнесвумен Лале). Первый сезон вышел в 2020 году.

«Банды Лондона» были созданы Гаретом Эвансом и Мэттом Флэннери. Сценаристом третьего сезона выступил Питер МакКенна, а режиссером — Ким Хонг Сон.

Первый сезон сериала вышел в апреле 2020 года и получил хорошие оценки критиков, назвавших его «современным шедевром криминального кино». На Rotten Tomatoes у него 91% «свежести». Второй сезон, увидевший свет в октябре 2022-го, немного уступает по этому показателю — 81%.

