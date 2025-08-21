«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон

Sky продлил криминальный сериал «Банды Лондона» на четвертый сезон. Об этом сообщает Deadline.
Сюжет сериала раскрывает жестокие разборки между лондонскими преступными группировками. В третьем сезоне рассказывается, как из-за подмешанного в кокаин другого наркотика погибли десятки покупателей.
Главные роли исполняют Шопе Дирису (коп под прикрытием Эллиот Финч, ставший гангстером) и Наргес Рашиди (курдская криминальная бизнесвумен Лале). Первый сезон вышел в 2020 году.
«Банды Лондона» были созданы Гаретом Эвансом и Мэттом Флэннери. Сценаристом третьего сезона выступил Питер МакКенна, а режиссером — Ким Хонг Сон.
Первый сезон сериала вышел в апреле 2020 года и получил хорошие оценки критиков, назвавших его «современным шедевром криминального кино». На Rotten Tomatoes у него 91% «свежести». Второй сезон, увидевший свет в октябре 2022-го, немного уступает по этому показателю — 81%.