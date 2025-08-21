В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам

Проект хотят реализовать совместно с шестью авиакомпаниями, включая Thai Airways и AirAsia. Планируется, что иностранные туристы, купившие билеты в Таиланд, смогут получить два бесплатных перелёта внутри страны или один билет в одну сторону, а также багаж до 20 кг.