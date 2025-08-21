Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам

Фото: Bharath Mohan/Unsplash

Министерство туризма и спорта Таиланда хочет запустить программу бесплатных внутренних перелетов для иностранных туристов. 

На инициативу предлагают выделить 700 млн батов, чтобы привлечь не менее 200 тыс. путешественников и стимулировать поездки за пределы популярных городов.

Проект хотят реализовать совместно с шестью авиакомпаниями, включая Thai Airways и AirAsia. Планируется, что иностранные туристы, купившие билеты в Таиланд, смогут получить два бесплатных перелёта внутри страны или один билет в одну сторону, а также багаж до 20 кг.

Ожидается, что программа «Buy International, Free Thailand Domestic Flights» будет действовать с августа по декабрь 2025 года. По мнению властей, инициатива принесёт экономике страны до 21,8 млрд батов.

