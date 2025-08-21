Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»

Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году и стал культовой лентой о бессмертных воинах, ведущих борьбу сквозь века. Для Гиллан это станет еще одной крупной франшизой. Ранее актриса снималась в «Докторе Кто», «Стражах Галактики» и «Джуманджи».