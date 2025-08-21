Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»

Карен Гиллан присоединилась к актерскому составу фильма «Горец» — ремейка культовой ленты 1980-х, который снимает Amazon MGM. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Главные роли в проекте исполнят Генри Кэвилл (Коннор Маклауд), Расселл Кроу (Рамирес), Дейв Баутиста (Курган) и Мариса Абела. Гиллан досталась роль Хизер — жены и возлюбленной Маклауда.
Фильм поставит Чад Стахелски («Джон Уик»), съемки стартуют в конце сентября. Сценарий написал Майкл Финч, а продюсированием занимаются United Artists, 87Eleven Entertainment и Davis Panzer Productions.
Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году и стал культовой лентой о бессмертных воинах, ведущих борьбу сквозь века. Для Гиллан это станет еще одной крупной франшизой. Ранее актриса снималась в «Докторе Кто», «Стражах Галактики» и «Джуманджи».