Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер 13-го сезона мультсериала «Футурама». Он выйдет на стриминговом сервисе и телеканале FXX 15 сентября.
Новые эпизоды появятся в сети одновременно, всего их будет десять. В них любимые герои, как показал трейлер, столкнутся с угрозой мирового вымирания. Тем временем Фраю придется побороться с соперником за сердце Лилы.
Кроме того, в свежих сериях зрители увидят, как Бендер выйдет из‑под контроля на «дероидах». А доктора Зойдберга ждет «вознесение» в продолжении шоу.
Озвучивать героев 13-го сезона, как и предыдущих, взялись Джон ДиМаджо (Бендер), Билли Уэст (Фрай, Зойдберг, профессор Фарнсворт), Кэти Сагал (Лила), Тресс МакНилл (Мама), Морис ЛаМарш (Киф), Лорен Том (Эми), Фил ЛаМарр (Гермес) и Дэвид Херман (Скраффи).
Шоураннером проекта выступает вновь Мэтт Грейнинг, исполнительный продюсер «Симпсонов». Это он создал «Футураму» совместно с Дэвидом Коэном в конце 1990-х.
Мультсериал выходил с 1999 по 2003 год на телеканале Fox, после чего был закрыт. С 2007 году на экраны стали выходить полнометражные фильмы, которые позднее разделили на 16 эпизодов. Всего фильмов было четыре. В 2010 году шоу вышло на Comedy Central, где просуществовало до 2013 года. Десять лет спустя эстафету перехватил Hulu.