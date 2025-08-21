Ученые выделили четыре вида жирафов. Раньше у животных не было разновидностей

Международный союз охраны природы (МСОП) выделил четыре вида жирафов. Об этом написала Русская служба Би-би-си.
Раньше все жирафы считались одним видом животных. Теперь же наука различает северного жирафа (к нему относятся западноафриканский, кордофанский и нубийский подвиды), сетчатого, масайского и южного.
Ученые подвердили, что жирафы заметно различаются между собой. Это позволило выделить четыре официальных вида, каждый — со своими подвидами.
Специалисты считают, что обновленная классификация позволит точнее оценивать угрозы жирафам и защищать их в разных регионах Африки. Она повлияет на национальную и международную политику охраны природы.
Международный союз охраны природы (МСОП) — крупнейшая в мире экологическая сеть, объединяющая более 1400 организаций и 17 тысяч экспертов. Она основана в 1948 году. МСОП ведет Красный список угрожаемых видов.