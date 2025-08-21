Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
«Банды Лондона» продлили на четвертый сезон
В Таиланде хотят раздать бесплатные билеты на рейсы по стране 200 тыс. иностранным туристам
Смотрим трейлер нового сезона «Футурамы». Он выйдет 15 сентября
Карен Гиллан сыграет в ремейке культового фильма «Горец»
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»

Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster

Фото: Gentle Monster

Британская актриса Тильда Суинтон снялась в рекламном ролике бренда оптики Gentle Monster. Видео представили по случаю релиза новой коллекции Bold, вдохновленной футуризмом и эстетикой Средневековья.

Cуинтон предстала в рекламе в черном пиджаке-смокинге и бордовых лакированных брюках клеш, а также в очках бренда. Она призвала людей «оставаться настоящими, оставаться странными, быть смелыми (bold — в переводе „смелый“)».

После этого актриса начала дирижировать толпой людей, разыгрывавших масштабный бой при помощи танцевальных движений. Следом за этим героиня Суинтон забралась на вершину здания и спрыгнула с нее в толпу, слившись с техно-рейвом.

Gentle Monster — южнокорейская компания, магазины которой расположены в 14 странах. Инвестором бренда выступает холдинг LVMH. Суинтон не впервые становится лицом Gentle Monster: актриса сотрудничает с брендом с 2018 года.

Съемки нового ролика прошли в концептуальном пространстве Haus Nowhere в Сеуле. Коллекция Bold поступит в продажу 6 сентября. В нее вошли очки скульптурной формы и обтекаемого силуэта, отсылающие к средневековым доспехам.

Расскажите друзьям