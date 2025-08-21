Тильда Суинтон дирижирует безумным танцевальным боем в рекламе бренда Gentle Monster

Британская актриса Тильда Суинтон снялась в рекламном ролике бренда оптики Gentle Monster. Видео представили по случаю релиза новой коллекции Bold, вдохновленной футуризмом и эстетикой Средневековья.
Cуинтон предстала в рекламе в черном пиджаке-смокинге и бордовых лакированных брюках клеш, а также в очках бренда. Она призвала людей «оставаться настоящими, оставаться странными, быть смелыми (bold — в переводе „смелый“)».
После этого актриса начала дирижировать толпой людей, разыгрывавших масштабный бой при помощи танцевальных движений. Следом за этим героиня Суинтон забралась на вершину здания и спрыгнула с нее в толпу, слившись с техно-рейвом.
Gentle Monster — южнокорейская компания, магазины которой расположены в 14 странах. Инвестором бренда выступает холдинг LVMH. Суинтон не впервые становится лицом Gentle Monster: актриса сотрудничает с брендом с 2018 года.
Съемки нового ролика прошли в концептуальном пространстве Haus Nowhere в Сеуле. Коллекция Bold поступит в продажу 6 сентября. В нее вошли очки скульптурной формы и обтекаемого силуэта, отсылающие к средневековым доспехам.