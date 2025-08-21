Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку

21-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее 23-летний супруг Джейк Бонджови сообщили в соцсетях, что удочерили девочку.
«Этим летом мы встретили нашу прекрасную девочку через усыновление. Мы безмерно счастливы начать эту новую главу родительства в мире и уединении», — написала актриса. В совместной публикации пара добавила: «И вот нас уже трое».
Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а в мае 2024-го тайно поженились. Позже они отпраздновали свадьбу в Италии с родными и друзьями.
Актриса не раз признавалась, что мечтала о большой семье еще с детства: «Я всегда хотела быть мамой, как моя мама для меня». Браун также рассказывала, что к первому материнству хочет побриться налысо, называя этот опыт «освобождающим и символичным».