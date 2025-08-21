Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура

Фото: Hybe

Корейский бойз-бенд BTS вернется на большие экраны с серией ремастированных концертных фильмов. С 24 сентября по 5 октября в кинотеатрах 65 стран мира проведут программу «BTS Movie Weeks».

В первый уик-энд покажут концерты «On Stage: Epilogue» (2016) и «The Wings Tour — The Final» (2017). На второй неделе выйдут фильмы «Love Yourself: Speak Yourself — London» (2019) и «Muster Sowoozoo» (2021).

«Фанаты ждут возвращения BTS, и мы уверены, что эти показы станут настоящим событием во всем мире», — отметил Марк Алленби, CEO Trafalgar Releasing.

Все записи были обновлены до 4K Ultra HD и 5.1 Surround Sound. В 2022 году группа взяла паузу из-за прохождения военной службы и сольных проектов участников. 

Их большой камбэк запланирован на весну 2026 года. Тогда выйдет новый альбом группы и стартует мировое турне.

