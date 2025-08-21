На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов

Американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines столкнулись с коллективными исками от клиентов из‑за того, что продавали места «у окон», которые расположены между иллюминаторами. Об этом написал РБК.
Путешественники возмутились, что доплатили за места, а в итоге не смогли наслаждаться видом во время полета. Интересы клиентов взялась представлять юридическая компания Greenbaum Olbrantz.
Она подсчитала, что каждый из перевозчиков продал по меньшей мере 1 млн билетов на места «у окон», где в действительности не было окон. При этом ни United Airlines, ни Delta Air Lines не предупреждали об ограниченном доступе к иллюминаторам.
Конкуренты этих авиакомпаний, такие как American Airlines и Alaska Airlines, уведомляют пассажиров, если у конкретных сидений в самолетах нет окон. По словам юристов, эта информация крайне важна для людей при приобретении билетов.
«Окна могут увлечь или отвлечь капризного ребенка. Многие люди боятся летать, страдают клаустрофобией или укачиванием в самолетах, а окна обеспечивают им больший комфорт в стрессовой обстановке», — подчеркнули они.