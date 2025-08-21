Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»

HBO Max опубликовал первый тизер второго сезона «Больницы Питт». Релиз сериала состоится в январе.
В центре внимания снова окажется отделение неотложной помощи Питтсбургского травматологического центра. К работе вернется старшая медсестра Дана Эванс (Кэтрин ЛаНаса), которая в прошлом сезоне собиралась уйти на пенсию.
Еще в новых сериях вернется доктор Лэнгдон (Патрик Болл), прошедший длительную реабилитацию после проблем с зависимостью. Его появление спровоцирует напряженные отношения с коллегами, прежде всего с доктором Робби (Ноа Уайл).
В команде также появится новый персонаж — доктор Аль-Хашими (Сепиде Моафи), сторонница современных методов, что станет источником конфликтов с более консервативным Робби.
Шоураннер Р.Скотт Геммилл отметил, что основной темой сезона станет семья — как личная, так и рабочая. Премьера первого сезона медицинской драмы состоялась в начале этого года. Каждый из 15 эпизодов показывал один час из 15-часовой смены доктора Робби в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы.