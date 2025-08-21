Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Анемон» — режиссерского проекта Ронана Дей-Льюиса, сына актера Дэниела Дей-Льюиса. Трехкратный лауреат «Оскара» исполнит в картине главную роль.
«Анемон» будет первой киноработой для Дэниела Дей-Льюиса с 2017 года. Тогда артист заявил, что уйдет из актерской профессии. Но ради сына он, очевидно, сделал исключение. К тому же Ронан и Дэниел работали вместе над сценарием картины.
В центре истории окажется мужчина средних лет, который отправляется из своего загородного дома в лес, где воссоединяется со своим братом-отшельником. Последнего сыграет Дей-Льюис. Вторая центральная роль достанется Шону Бину.
Киноработа описывается как «захватывающая семейная драма <…> о жизнях, разрушенных, казалось бы, непреодолимым наследием политического и личного насилия». Действие фильма развернется в Северной Англии.
«Связанные таинственным и сложным прошлым, мужчины сохраняют сложные, хотя и порой нежные отношения, которые навсегда изменились из‑за разрушительных событий, произошедших десятилетия назад», — указывает синопсис ленты.
В актерский состав проекта вошли, помимо Дей-Льюиса и Бина, Саманта Мортон и Сэмюэль Боттомли. Оператором фильма выступил Бен Фордесмен.
Мировая премьера ленты запланирована на кинофестивале в Нью-Йорке ближайшей осенью. В прокат «Анемон» выйдет 3 октября.