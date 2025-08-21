Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера

«Анемон» будет первой киноработой для Дэниела Дей-Льюиса с 2017 года. Тогда артист заявил, что уйдет из актерской профессии. Но ради сына он, очевидно, сделал исключение. К тому же Ронан и Дэниел работали вместе над сценарием картины.