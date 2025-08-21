Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера

Кадр: Focus Features

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Анемон» — режиссерского проекта Ронана Дей-Льюиса, сына актера Дэниела Дей-Льюиса. Трехкратный лауреат «Оскара» исполнит в картине главную роль.

«Анемон» будет первой киноработой для Дэниела Дей-Льюиса с 2017 года. Тогда артист заявил, что уйдет из актерской профессии. Но ради сына он, очевидно, сделал исключение. К тому же Ронан и Дэниел работали вместе над сценарием картины.

Видео: Focus Features/YouTube

В центре истории окажется мужчина средних лет, который отправляется из своего загородного дома в лес, где воссоединяется со своим братом-отшельником. Последнего сыграет Дей-Льюис. Вторая центральная роль достанется Шону Бину.

Киноработа описывается как «захватывающая семейная драма <…> о жизнях, разрушенных, казалось бы, непреодолимым наследием политического и личного насилия». Действие фильма развернется в Северной Англии.

«Связанные таинственным и сложным прошлым, мужчины сохраняют сложные, хотя и порой нежные отношения, которые навсегда изменились из‑за разрушительных событий, произошедших десятилетия назад», — указывает синопсис ленты.

В актерский состав проекта вошли, помимо Дей-Льюиса и Бина, Саманта Мортон и Сэмюэль Боттомли. Оператором фильма выступил Бен Фордесмен.

Мировая премьера ленты запланирована на кинофестивале в Нью-Йорке ближайшей осенью. В прокат «Анемон» выйдет 3 октября.

Расскажите друзьям