В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого

Фото: dronovnov / Telegram

Специалисты Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщил ТАСС.

Древнюю печать нашли на Ярославском дворище. Она относится к периоду новгородского княжения Ярослава Мудрого, который пришелся на 1010–1019 годы. Это вторая печать князя, найденная в городе, и единственная столь старинная.

«Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения», — сказал замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Он отметил, что печать имеет чрезвычайно важное научное значение. По словам историка, она дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода, которое скупо отражено в письменных источниках.

© Институт археологии Российской академии наук

На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем у правого плеча, на другой — княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине. Вокруг знака сохранились среды греческих надписей.

По мнению исследователей, найденная печать доказывает, что Ярославово дворище было общественно-политическим центром города уже в XI веке. В этой части Новгорода не сохранились культурные слои этого времени, вероятно, из‑за более поздних земляных работ.

«Письменные источники говорят, что здесь был княжеский двор. И я особенно рад тому, что вот эта печать подтверждает, что были здесь ранние слои. <…> Может быть, в начале или середине XV века были какие‑то мощнейшие нивелировочные работы, которые снесли самые ранние слои», — пояснил Гайдуков.

