В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого

«Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения», — сказал замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков.