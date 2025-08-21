Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike

Nike подписал контракт с восьмилетним футболистом из Бразилии Натансиньо, выступающим за детский состав клуба «Фламенго». Об этом сообщает O Globo. Американский бренд решил заранее закрепить сотрудничество с перспективным игроком, который может вырасти в звезду. А у Натансиньо на это есть все шансы.