Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike

Nike подписал контракт с восьмилетним футболистом из Бразилии Натансиньо, выступающим за детский состав клуба «Фламенго». Об этом сообщает O Globo. Американский бренд решил заранее закрепить сотрудничество с перспективным игроком, который может вырасти в звезду. А у Натансиньо на это есть все шансы.
В прошлом сезоне мальчик стал лучшим бомбардиром чемпионата Рио-де-Жанейро среди игроков до 8 лет, забив 18 голов. Он также блеснул на турнире Ibercup, где поразил ворота 11 раз и был признан лучшим игроком.
Натансиньо стал самым юным игроком в истории «Фламенго», подписавшим контракт с американским спортивным гигантом. Сумма и условия сделки не раскрываются. По мнению португальской газеты A Bola, в будущем этот маленький талант «определенно даст о себе знать».
Четыре года назад Nike подписал контракт с другим восьмилетним бразильцем ― Кауаном Басиле. Сейчас у Басиле 1,7 млн подписчиков в инстаграме*, а в рекламных кампаниях он уже позировал вместе с Неймаром.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.