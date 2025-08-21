Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike

Фото: @nathan_inacio.6

Nike подписал контракт с восьмилетним футболистом из Бразилии Натансиньо, выступающим за детский состав клуба «Фламенго». Об этом сообщает O Globo. Американский бренд решил заранее закрепить сотрудничество с перспективным игроком, который может вырасти в звезду. А у Натансиньо на это есть все шансы. 

В прошлом сезоне мальчик стал лучшим бомбардиром чемпионата Рио-де-Жанейро среди игроков до 8 лет, забив 18 голов. Он также блеснул на турнире Ibercup, где поразил ворота 11 раз и был признан лучшим игроком. 

Натансиньо стал самым юным игроком в истории «Фламенго», подписавшим контракт с американским спортивным гигантом. Сумма и условия сделки не раскрываются. По мнению португальской газеты A Bola, в будущем этот маленький талант «определенно даст о себе знать». 

Четыре года назад Nike подписал контракт с другим восьмилетним бразильцем ― Кауаном Басиле. Сейчас у Басиле 1,7 млн подписчиков в инстаграме*, а в рекламных кампаниях он уже позировал вместе с Неймаром.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям