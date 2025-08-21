Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме

Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований для граждан обеих стран. Об этом сообщило ТАСС.
Теперь россияне и иорданцы смогут находиться на территории стран друг друга без специальных документов до 30 дней. В год срок пребываний не должен превышать 90 дней.
В МИД РФ отметили, что отмена виз поспособствует увеличению гуманитарных и туристических обменов, а также расширению бизнес-связей. До сих пор россияне могли оформлять визу для въезда в Иорданию сроком до месяца по прибытии в аэропорт, ее стоимость составляла 40 динаров (около 4500 рублей).
Недавно безвизовый режим для России продлила Мьянма. До 30 июня 2026 года граждане РФ могут находиться в стране без визы до 30 дней без возможности продления срока.