The Guardian подчеркивает, что его заседания превращались в примеры сочувствия и юмора, а видео из зала суда набрали более миллиарда просмотров. В отличие от других телесудей он делал акцент не на наказании, а на понимании и справедливости, поднимая вопросы доступности правосудия для малообеспеченных американцев.