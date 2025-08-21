Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Умер Фрэнк Каприо — «самый милый судья в мире»

Фото: «Caught in Providence»

В возрасте 88 лет скончался бывший судья из США Фрэнк Каприо — «самый милый судья в мире». Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина умер после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Каприо стал известен благодаря своему человечному подходу в шоу «Caught in Providence».

The Guardian подчеркивает, что его заседания превращались в примеры сочувствия и юмора, а видео из зала суда набрали более миллиарда просмотров. В отличие от других телесудей он делал акцент не на наказании, а на понимании и справедливости, поднимая вопросы доступности правосудия для малообеспеченных американцев.

Особую популярность получили эпизоды, где судья приглашал детей помогать выносить решения или проявлял сострадание к людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах.

Семья назвала Каприо «любящим мужем, отцом, дедушкой и другом», а губернатор Род-Айленда Дэн МакКи отметил, что он стал символом человечности в суде. Мужчина проработал почти 40 лет в суде Провиденса и ушел в отставку в 2023 году.

