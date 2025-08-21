Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»

США в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-25» представит певец и продюсер Брэндон Ховард. Об этом сообщает ТАСС.
«Его бабушка Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans — первой американской группе, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. А его мать Мики Ховард — успешная певица и автор песен, чьим менеджером в 1980-х годах был глава легендарной семьи Джексон», — сообщили в пресс-службе конкурса.
Брэндон Ховард выпустил несколько синглов и альбом «Genesis». Попадал в топ авторитетных чартов, в том числе в Billboard. В 2010 году, сотрудничая с другими артистами, он выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР «Ke Nako».
Участие в «Интервидении», которое организовывает Россия, подтвердила 21 страна. В полный список входят: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.