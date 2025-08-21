Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате

Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала

Фото: «Марс Медиа»

Компания «Марс Медиа» готовит адаптацию пьесы Александра Островского «Бесприданница» в формате сериала. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссером и автором идеи стал Александр Стриженов. Сценарий напишет Ирина Павлова. Съемки запланированы на лето 2026 года и пройдут в Твери и Тверской области.

Авторы обещают сохранить дух классического произведения, но перенести его в актуальный контекст. В центре пьесы Островского — молодая девушка Лариса из обедневшей семьи, которая оказывается втянута в выбор между искренними чувствами к бедному человеку и браком с богатым, но жестоким женихом. 

«В „Бесприданнице“ с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к „уважаемым людям“ придет полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело. 

Его „комплекс вины“ — одна из движущих сил дотошного расследования. Наш „великий сыщик“, который станет бороться не за „красивую версию“ и не за „громкое резонансное дело“, а постарается добиться правды, тоже окажется жертвой обстоятельств и неписаных правил, потому что правда неудобна всем, в том числе и обществу», — заявил режиссер.
 

Расскажите друзьям