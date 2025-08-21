Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала

Компания «Марс Медиа» готовит адаптацию пьесы Александра Островского «Бесприданница» в формате сериала. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссером и автором идеи стал Александр Стриженов. Сценарий напишет Ирина Павлова. Съемки запланированы на лето 2026 года и пройдут в Твери и Тверской области.
Авторы обещают сохранить дух классического произведения, но перенести его в актуальный контекст. В центре пьесы Островского — молодая девушка Лариса из обедневшей семьи, которая оказывается втянута в выбор между искренними чувствами к бедному человеку и браком с богатым, но жестоким женихом.
«В „Бесприданнице“ с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к „уважаемым людям“ придет полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело.
Его „комплекс вины“ — одна из движущих сил дотошного расследования. Наш „великий сыщик“, который станет бороться не за „красивую версию“ и не за „громкое резонансное дело“, а постарается добиться правды, тоже окажется жертвой обстоятельств и неписаных правил, потому что правда неудобна всем, в том числе и обществу», — заявил режиссер.