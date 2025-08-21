Выступление Джарахова отменили после жалобы провластных активистов

В Алтайском крае отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале молодежи. Об этом во «ВКонтакте» сообщило региональное отделение «Народного фронта» («ОНФ»).
Отмена произошла после жалоб общественной организации. Они обвинили музыканта в публичном оскорблении россиян, пропаганде асоциального поведения и нарушении этических норм.
В качестве примера оскорбления в ОНФ привели два твита Джарахова от 2018 года: «Путешествую потихоньку, и пока у наших самые грустные ******** [лица] в мире»; «У „наших“ — в смысле у ваших, ***** [гребаные] свинорусы».
К своему посту организация прикрепила видео от жительницы Алтайского края. В нем женищина пожаловалась на совместный клип Джарахова и Моргенштерна* «Дегенерат». По ее мнению, в этом произведении «пропаганда того, что ничего не делаю ― зарабатываю миллионы».
«Ну это недопустимо уже. Я понимаю, что Богдан Титомир сказал когда-то, что „пипл хавает“. Но на сегодняшний день времена закончились. Пожалуйста, обратите внимание, кто формирует контент в интернете и кто воспитывает своим творчеством наших детей», ― возмутилась женщина.
«Народный фронт» пожаловался на Джарахова в полицию и прокуратуру. «Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа», ― заявили в «ОНФ».
Джарахов, который в 2021 году уже извинялся за свои старые твиты, сделал это еще раз. В разговоре с «Газетой.ru» он сказал, что глубоко сожалеет о словах, которые произнес. Артист отметил, что около 10 лет назад многие блогеры строили образы на гротеске и провокациях. Он рассчитывал, что его фразы воспримут как часть роли.
«Это была исключительно история про неуместный, неподобающий юмор, а не мои убеждения. И меня очень расстраивает, когда вместо борьбы с реальными проблемами люди занимаются имитацией деятельности, вырывая из контекста события десятилетней давности», — отметил музыкант, подчеркнув, что «очень любит Россию и всю жизнь посвятил людям здесь».
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.