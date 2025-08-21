Выступление Джарахова отменили после жалобы провластных активистов

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Выступление Джарахова отменили после жалобы провластных активистов

Фото: Джарахов/VK

В Алтайском крае отменили выступление Эльдара Джарахова на фестивале молодежи. Об этом во «ВКонтакте» сообщило региональное отделение «Народного фронта» («ОНФ»).

Отмена произошла после жалоб общественной организации. Они обвинили музыканта в публичном оскорблении россиян, пропаганде асоциального поведения и нарушении этических норм.

В качестве примера оскорбления в ОНФ привели два твита Джарахова от 2018 года: «Путешествую потихоньку, и пока у наших самые грустные ******** [лица] в мире»; «У „наших“ — в смысле у ваших, ***** [гребаные] свинорусы».

К своему посту организация прикрепила видео от жительницы Алтайского края. В нем женищина пожаловалась на совместный клип Джарахова и Моргенштерна* «Дегенерат». По ее мнению, в этом произведении «пропаганда того, что ничего не делаю ― зарабатываю миллионы».

«Ну это недопустимо уже. Я понимаю, что Богдан Титомир сказал когда-то, что „пипл хавает“. Но на сегодняшний день времена закончились. Пожалуйста, обратите внимание, кто формирует контент в интернете и кто воспитывает своим творчеством наших детей», ― возмутилась женщина. 

«Народный фронт» пожаловался на Джарахова в полицию и прокуратуру. «Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа», ― заявили в «ОНФ». 

Джарахов, который в 2021 году уже извинялся за свои старые твиты, сделал это еще раз. В разговоре с «Газетой.ru» он сказал, что глубоко сожалеет о словах, которые произнес. Артист отметил, что около 10 лет назад многие блогеры строили образы на гротеске и провокациях. Он рассчитывал, что его фразы воспримут как часть роли. 

«Это была исключительно история про неуместный, неподобающий юмор, а не мои убеждения. И меня очень расстраивает, когда вместо борьбы с реальными проблемами люди занимаются имитацией деятельности, вырывая из контекста события десятилетней давности», — отметил музыкант, подчеркнув, что «очень любит Россию и всю жизнь посвятил людям здесь».

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.

