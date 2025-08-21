Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров

«Яндекс Маркет» добавил для пользователей реферальной программы возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров в рублях. Раньше можно было только получать баллы «Плюса».
Деньги придут за рекомендации товаров по ссылке — например, в блогах, телеграм-каналах или чатах с друзьями. Размер вознаграждения в рублях составит до 20% от стоимости каждого приобретенного по ссылке товара. Выплаты производятся раз в месяц.
Блогеры также получат возможность через приложение маркировать ссылки с рекламой товаров. В ближайшее время пользователи начнут тоже получать плату за товары, которые в сервисе купили с помощью их рекомендательных списков.
Реферальную программу маркетплейса запустили в июне 2025 года. С момента ее старта пользователи уже получили около 80 млн баллов «Плюса», отметили в сервисе. Максимальный результат на одного пользователя за этот период — 5 млн баллов.