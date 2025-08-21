Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови впервые стали родителями. Они удочерили девочку
BTS выпустят на большие экраны ремастированные концертные фильмы в преддверии тура
На две американские авиакомпании подали в суд за продажу мест «у окон», где не было иллюминаторов
Посмотрите первый тизер второго сезона «Больницы Питт»
Дэниел Дей-Льюис появился в трейлере фильма «Анемон». Его поставил сын актера
В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого
Восьмилетний бразильский футболист подписал контракт с Nike
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров

Фото: freestocks/Unsplash

«Яндекс Маркет» добавил для пользователей реферальной программы возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров в рублях. Раньше можно было только получать баллы «Плюса».

Деньги придут за рекомендации товаров по ссылке — например, в блогах, телеграм-каналах или чатах с друзьями. Размер вознаграждения в рублях составит до 20% от стоимости каждого приобретенного по ссылке товара. Выплаты производятся раз в месяц.

Блогеры также получат возможность через приложение маркировать ссылки с рекламой товаров. В ближайшее время пользователи начнут тоже получать плату за товары, которые в сервисе купили с помощью их рекомендательных списков.

Реферальную программу маркетплейса запустили в июне 2025 года. С момента ее старта пользователи уже получили около 80 млн баллов «Плюса», отметили в сервисе. Максимальный результат на одного пользователя за этот период — 5 млн баллов.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс