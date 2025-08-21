Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи

Фото: Guinness World Records

102-летний японец Кокити Акудзава попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, покоривший гору Фудзи. 

Обычно подъем занимает 6–10 часов, но Акудзава растянул маршрут на три дня. Все, чтобы снизить риски для здоровья: недавно альпинист перенес сердечную недостаточность. Ночевал мужчина в горных хижинах.

Два первых дня прошли спокойно, но на третий он столкнулся с нехваткой кислорода, падением атмосферного давления, холодом и сильным ветром. Кокити думал сдаться, но его дочь сказала ему продолжать идти шаг за шагом. 

Японец уже поднимался на Фудзи, в последний раз в 96 лет. Но нынешнее восхождение далось ему тяжелее. «Это было тяжело, и ощущения сильно отличались от прошлого раза. Я сам поражен, что смог подняться. Без помощи других у меня бы не получилось. Сейчас я доволен», ― поделился альпинист. 

На вопрос, хочет ли он снова подняться на Фудзи, Кокити в шутку ответил: «Никогда больше».

Кокити Акудзава ― почетный председатель альпинистского клуба префектуры Гумма. Он регулярно поднимается в горы несмотря на свой почтенный возраст. В 2022 году он взошел на Набэварияму, чтобы отметить 99-летие.

Фудзи ― действующий стратовулкан на японском острове Хонсю и самая высокая гора страны. Ее высота ― 3776 метров. 

