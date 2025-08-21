102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи

Японец уже поднимался на Фудзи, в последний раз в 96 лет. Но нынешнее восхождение далось ему тяжелее. «Это было тяжело, и ощущения сильно отличались от прошлого раза. Я сам поражен, что смог подняться. Без помощи других у меня бы не получилось. Сейчас я доволен», ― поделился альпинист.