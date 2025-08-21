«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году

Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Россия и Иордания подписали соглашение о безвизовом режиме
Александр Стриженов экранизирует «Бесприданницу» в формате сериала
102-летний японец стал самым пожилым человеком, покорившим Фудзи
Почти 30 тысяч человек подписали петицию с требованием закрыть в Москве игровую комнату с щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Я дал им свободу»: Shaman снова отправится на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате

«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году

Фото: @goldapple

Cеть магазинов косметики «Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году, сообщили «Ведомостям» в компании.

В этой стране представят ассортимент из России и других стран во всех сегментах — от массмаркета до люкса. Первая точка появится в Шанхае. Бренд займет «не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание». На первых этажах будет большой магазин ретейлера, на верхних — азиатский хаб «Золотого яблока», который будет управлять бизнесом в регионе.

«Компания выходит в Китай омниканально: наряду с офлайн-магазином будет работать e-com-направление с доставкой по территории Шанхая, площадь которого превышает 6000 кв. км. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны», — отметили в команде бренда.

Сеть «Золотое яблоко» сейчас открыта в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка сети в 2024 году выросла на 66,3% по сравнению с 2023 годом и достигла 155,5 млрд рублей.

Расскажите друзьям