«Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году

В этой стране представят ассортимент из России и других стран во всех сегментах — от массмаркета до люкса. Первая точка появится в Шанхае. Бренд займет «не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание». На первых этажах будет большой магазин ретейлера, на верхних — азиатский хаб «Золотого яблока», который будет управлять бизнесом в регионе.