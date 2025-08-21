Cеть магазинов косметики «Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая в 2026 году, сообщили «Ведомостям» в компании.
В этой стране представят ассортимент из России и других стран во всех сегментах — от массмаркета до люкса. Первая точка появится в Шанхае. Бренд займет «не отдельный магазин в уже существующем торговом центре, а целое здание». На первых этажах будет большой магазин ретейлера, на верхних — азиатский хаб «Золотого яблока», который будет управлять бизнесом в регионе.
«Компания выходит в Китай омниканально: наряду с офлайн-магазином будет работать e-com-направление с доставкой по территории Шанхая, площадь которого превышает 6000 кв. км. В будущем заказы будут доставляться и в другие города страны», — отметили в команде бренда.
Сеть «Золотое яблоко» сейчас открыта в шести странах: России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка сети в 2024 году выросла на 66,3% по сравнению с 2023 годом и достигла 155,5 млрд рублей.