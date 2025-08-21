28 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть игровую комнату в Москве с живыми щенками

Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Артистов попросили до 1 сентября удалить треки с упоминанием наркотиков
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

28 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть игровую комнату в Москве с живыми щенками

Фото: Xuan Nguyen/Unsplash

Число подписавших петицию за закрытие игровой комнаты с живыми щенками породы мальтипу в Москве 21 августа достигло 28 тыс. человек. Обращение создали на сайте 15 августа.

«В Москве, в ТЦ „Рио“ на Дмитровском шоссе работает игровая комната „Мальтипу Броски“, где вместо игрушек — живые щенки. За входную плату дети тискают собачек, которые уже без сил просто лежат тряпочками, а дети их тормошат, чтобы поиграть», — говорится в тексте петиции.

Авторы обращения считают, что в заведении создали плохие условия для собак: «Щенки живут тут же, в ТЦ, в шуме и бесконечном потоке людей. Ночуют они одни в ТЦ. Не гуляют на улице, а ходят в туалет на пеленки тут же в игровой. Это жестокое обращение с животными, собаки не должны жить в таких условиях, им нужен хозяин, выгул, нормальный сон и покой. Просим закрыть данное заведение».

1/3

Фото: соцсети

2/3

Фото: соцсети

3/3

Фото: соцсети

У игровой зоны на «Яндекс.картах» появилось множество отрицательных отзывов. Сейчас там есть пометка о том, что эта организация «больше не работает». Так ли это на самом деле, неизвестно. После резонанса салон закрыл свой профиль в соцсетях

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что направил обращение в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку. По мнению депутата, под вывеской «игровой антистресс-зоны» скрывается жестокое обращение с животными.
«Щенки лишены покоя, у них нет безопасного укрытия, их заставляют контактировать с людьми даже во сне и на пределе усталости. Это не антистресс, а стресс и страдания для животных, а также большие вопросы к санитарной безопасности!», — сказал парламентарий.

В России с 1 января 2020 года введен запрет на деятельность контактных зоопарков, согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Несмотря на это, некоторые зоопарки продолжают работать, маскируясь под другие форматы.

Расскажите друзьям