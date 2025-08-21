28 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть игровую комнату в Москве с живыми щенками

Число подписавших петицию за закрытие игровой комнаты с живыми щенками породы мальтипу в Москве 21 августа достигло 28 тыс. человек. Обращение создали на сайте 15 августа.
«В Москве, в ТЦ „Рио“ на Дмитровском шоссе работает игровая комната „Мальтипу Броски“, где вместо игрушек — живые щенки. За входную плату дети тискают собачек, которые уже без сил просто лежат тряпочками, а дети их тормошат, чтобы поиграть», — говорится в тексте петиции.
Авторы обращения считают, что в заведении создали плохие условия для собак: «Щенки живут тут же, в ТЦ, в шуме и бесконечном потоке людей. Ночуют они одни в ТЦ. Не гуляют на улице, а ходят в туалет на пеленки тут же в игровой. Это жестокое обращение с животными, собаки не должны жить в таких условиях, им нужен хозяин, выгул, нормальный сон и покой. Просим закрыть данное заведение».
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что направил обращение в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку. По мнению депутата, под вывеской «игровой антистресс-зоны» скрывается жестокое обращение с животными.
«Щенки лишены покоя, у них нет безопасного укрытия, их заставляют контактировать с людьми даже во сне и на пределе усталости. Это не антистресс, а стресс и страдания для животных, а также большие вопросы к санитарной безопасности!», — сказал парламентарий.
В России с 1 января 2020 года введен запрет на деятельность контактных зоопарков, согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Несмотря на это, некоторые зоопарки продолжают работать, маскируясь под другие форматы.