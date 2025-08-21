28 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть игровую комнату в Москве с живыми щенками

Авторы обращения считают, что в заведении создали плохие условия для собак: «Щенки живут тут же, в ТЦ, в шуме и бесконечном потоке людей. Ночуют они одни в ТЦ. Не гуляют на улице, а ходят в туалет на пеленки тут же в игровой. Это жестокое обращение с животными, собаки не должны жить в таких условиях, им нужен хозяин, выгул, нормальный сон и покой. Просим закрыть данное заведение».