«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями

С помощью спутника ученые ИМБП РАН и Российской академии наук проведут более 10 экспериментов. За мышами-космонавтами, к примеру, будут следить все время полета при помощи датчиков внутри бокса и чипов, которые вживлены в нескольких особей. Потом данные сравнят с двумя группами мышей, оставшихся на Земле, одна из которых будет жить в привычных условиях, а вторая ― в лаборатории. Ученые установят, повлияют ли условия космоса на гормональный фон, иммунитет, водо-солевой обмен и репродуктивную систему грызунов.