«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями

Блоки для мышей на «Бионе-М» № 2. Фото: Роскосмос/Telegram

«Роскосмос» вывел на орбиту спутник «Бион-М» №2 c живыми организмами на борту. В госкорпорации сказали, что работа аппарата проходит штатно.

Старт ракеты «Союз-2.1б» с биоспутником прошел 20 августа в 20.13 по московскому времени с байконурской площадки №31 (стартовый комплекс «Восток»). Ожидается, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

На борту «Биона-М» 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. С ними в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних спутниках. 

С помощью спутника ученые ИМБП РАН и Российской академии наук проведут более 10 экспериментов. За мышами-космонавтами, к примеру, будут следить все время полета при помощи датчиков внутри бокса и чипов, которые вживлены в нескольких особей. Потом данные сравнят с двумя группами мышей, оставшихся на Земле, одна из которых будет жить в привычных условиях, а вторая ― в лаборатории.  Ученые установят, повлияют ли условия космоса на гормональный фон, иммунитет, водо-солевой обмен и репродуктивную систему грызунов.

Цель проекта ― изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Результаты исследований лягут в основу методов защиты пилотируемых полетов в космос, в том числе за пределы низкой околоземной орбиты.

