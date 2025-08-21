Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
Артистов попросили до 1 сентября удалить треки с упоминанием наркотиков

Музыкальные лейблы и сервисы просят артистов до 1 сентября сообщить им о произведениях, где в текстах или названиях упоминаются наркотики. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей индустрии.

Такие песни и альбомы удалят с российских стримингов, но, вероятно, они останутся на зарубежных. Если музыкант хочет избежать удаления, ему стоит прислать лейблу или дистрибьютору новый трек, где упоминания наркотиков будут вырезаны или приглушены.

Требования связаны с законом о запрете пропаганды наркотических средств, который вступает в силу с 1 сентября. Согласно ему в произведениях искусства не должно быть информации о допустимости и привлекательности потребления.

При этом пропагандой не будут считаться книги, фильмы и песни, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Норма не будет распространяться на произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года. 

В качестве наказания предусмотрены штрафы: от 2000 до 4000 рублей для физлиц, от 10 до 30 тыс. ― для должностных лиц и самозанятых, от 300 до 600 тыс. ― для юрлиц. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием в два года лишения свободы. 

По оценке продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, доля музыкальных произведений с упоминанием наркотических веществ составляет в библиотеках стримингов менее 1%.

«Однако замена трека на новый чисто технически может занять одну-две недели. Также есть иностранные дистрибьюторы, например Freshtunes, которые на запросы музыкантов могут отвечать от одного до трех месяцев», — пояснил он. Продюсер полагает, что в итоге стриминги просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.

