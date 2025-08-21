Артистов попросили до 1 сентября удалить треки с упоминанием наркотиков

Такие песни и альбомы удалят с российских стримингов, но, вероятно, они останутся на зарубежных. Если музыкант хочет избежать удаления, ему стоит прислать лейблу или дистрибьютору новый трек, где упоминания наркотиков будут вырезаны или приглушены.