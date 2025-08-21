Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах

В списке таких программ MAX заменит «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS, станет обязательной предустановка магазина приложений RuStore. До этого RuStore предустанавливался на технике с Android и HarmonyOS. С 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет в обязательном порядке загружаться приложение «Лайм HD TV».