Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах

Фото: Jonas Leupe/Unsplash

С 1 сентября мессенджер Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В списке таких программ MAX заменит «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS, станет обязательной предустановка магазина приложений RuStore. До этого RuStore предустанавливался на технике с Android и HarmonyOS. С 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет в обязательном порядке загружаться приложение «Лайм HD TV».

Закон о создании национального мессенджера был подписан Владимиром Путиным 24 июня. Он предполагает создание в России национального мессенджера, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Им станет Max.

Пользователи будут передавать в сервис информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая данные паспорта и других документов. Платформа позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID.

