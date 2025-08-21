Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»

Номинант на «Эмми» Трамелл Тиллман пополнил актерский состав фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает «Variety».
Подробности о персонаже Тиллмана держатся в секрете. В супергеройской картине он сыграет вместе с Томом Холландом (Человек-паук), Зендаей (Эм-Джей), Джейкобом Баталоном (Нед Лидс), Джоном Бернталом (Каратель) и Марком Руффало (Халк). В фильме также появятся Сэди Синк и Лайза Колон-Зайяс в загадочных новых ролях.
Четвертый «Человек-паук» с Холландом в главной роли выйдет в прокат 31 июля 2026 года. Постановкой займется режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.
Сейчас Тиллман играет Сета Милчика в сериале Apple TV+ «Разделение». За эту роль он получил номинацию на «Эмми» как лучший актер второго плана в драматическом сериале, а также номинации на премию Гильдии актеров США и Independent Spirit.
Этой весной Тиллман снялся вместе с Томом Крузом в фильме «Миссия: невыполнима: Финальная расплата». Его мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.