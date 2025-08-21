Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»

Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
28 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть игровую комнату в Москве с живыми щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Артистов попросили до 1 сентября удалить треки с упоминанием наркотиков
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Номинант на «Эмми» Трамелл Тиллман пополнил актерский состав фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Об этом сообщает «Variety».

Подробности о персонаже Тиллмана держатся в секрете. В супергеройской картине он сыграет вместе с Томом Холландом (Человек-паук), Зендаей (Эм-Джей), Джейкобом Баталоном (Нед Лидс), Джоном Бернталом (Каратель) и Марком Руффало (Халк). В фильме также появятся Сэди Синк и Лайза Колон-Зайяс в загадочных новых ролях.

Четвертый «Человек-паук» с Холландом в главной роли выйдет в прокат 31 июля 2026 года. Постановкой займется режиссер «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.

Сейчас Тиллман играет Сета Милчика в сериале Apple TV+ «Разделение». За эту роль он получил номинацию на «Эмми» как лучший актер второго плана в драматическом сериале, а также номинации на премию Гильдии актеров США и Independent Spirit. 

Этой весной Тиллман снялся вместе с Томом Крузом в фильме «Миссия: невыполнима: Финальная расплата». Его мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.

