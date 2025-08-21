Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»

Подробности о персонаже Тиллмана держатся в секрете. В супергеройской картине он сыграет вместе с Томом Холландом (Человек-паук), Зендаей (Эм-Джей), Джейкобом Баталоном (Нед Лидс), Джоном Бернталом (Каратель) и Марком Руффало (Халк). В фильме также появятся Сэди Синк и Лайза Колон-Зайяс в загадочных новых ролях.