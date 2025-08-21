ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно

«Комсомольской правде» председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко рассказал, что спасатели рискуют погибнуть при эвакуации альпинистки Натальи. «Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести — сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже что до нее дойдут. И не погибнут сами», — сказал он. По словам Яковенко, если женщина выживет, это «будет настоящим чудом».