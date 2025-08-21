ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно

Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
28 тыс. человек подписали петицию с требованием закрыть игровую комнату в Москве с живыми щенками
«Роскосмос» вывел на орбиту спутник с мышами, мухами, грибами и растениями
Артистов попросили до 1 сентября удалить треки с упоминанием наркотиков
Правительство подтвердило, что с 1 сентября Max станет обязательным к предустановке на смартфонах
Звезда «Разделения» Трамелл Тиллман снимется в новом «Человеке-пауке»
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в «2ГИС», где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России

ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно

Фото: @natalina_1022

Спасателям будет крайне сложно помочь застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистке Наталье Наговициной. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека», — сказал Пятницин.

По его словам, девушка не была готова к экспедиции. «Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из‑за разреженности воздуха», — сказал он.

«Комсомольской правде» председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко рассказал, что спасатели рискуют погибнуть при эвакуации альпинистки Натальи. «Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести — сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже что до нее дойдут. И не погибнут сами», — сказал он. По словам Яковенко, если женщина выживет, это «будет настоящим чудом».

Операцией по эвакуации россиянки занимается Минобороны Киргизии. Для этого отправилась группа спасателей. По приблизительным расчетам, они доберутся до Наговициной не раньше чем через 2–3 дня.

12 августа Наталья Наговицына сломала ногу во время подъема в горах. Она уже девять суток находится на высоте 7200 метров.

Пик Победы располагается на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем. Он считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.

