ФАР: спасти альпинистку с пика Победы почти невозможно

Спасателям будет крайне сложно помочь застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистке Наталье Наговициной. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.
«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека», — сказал Пятницин.
По его словам, девушка не была готова к экспедиции. «Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из‑за разреженности воздуха», — сказал он.
«Комсомольской правде» председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Александр Яковенко рассказал, что спасатели рискуют погибнуть при эвакуации альпинистки Натальи. «Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести — сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже что до нее дойдут. И не погибнут сами», — сказал он. По словам Яковенко, если женщина выживет, это «будет настоящим чудом».
Операцией по эвакуации россиянки занимается Минобороны Киргизии. Для этого отправилась группа спасателей. По приблизительным расчетам, они доберутся до Наговициной не раньше чем через 2–3 дня.
12 августа Наталья Наговицына сломала ногу во время подъема в горах. Она уже девять суток находится на высоте 7200 метров.
Пик Победы располагается на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем. Он считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.