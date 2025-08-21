В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма

Преображенский суд Москвы запретил несколько песен рэперов OG Buda (Григорий Ляхов) и Платины (Роберт Плаудис). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.
Речь о композициях «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». В их текстах нашли пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена.
Суд удовлетворил иск прокурора, признав несколько страниц сайта genius.com, где размещены тексты песен, запрещенными для распространения в РФ. Решение вступило в силу и направлено в Роскомнадзор. Странички композиций больше не доступны на платформе.
Прошлой весной Платину, гражданина Латвии, депортировали из России. Его признали виновным по четырем административным статьям ― о пропаганде наркотиков, незаконной трудовой деятельности, нарушении порядка пребывания в России и отказе от медосвидетельствования. Рэпера задержали на выступлении в Томске и до выдворения неделю держали в спецприемнике.