В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма

Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР
Родители теперь могут увидеть в 2ГИС, где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу

В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма

Фото: @budaog

Преображенский суд Москвы запретил несколько песен рэперов OG Buda (Григорий Ляхов) и Платины (Роберт Плаудис). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Речь о композициях «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро». В их текстах нашли пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание деятельности террориста Усамы бен Ладена. 

Суд удовлетворил иск прокурора, признав несколько страниц сайта genius.com, где размещены тексты песен, запрещенными для распространения в РФ. Решение вступило в силу и направлено в Роскомнадзор. Странички композиций больше не доступны на платформе. 

Прошлой весной Платину, гражданина Латвии, депортировали из России. Его признали виновным по четырем административным статьям ― о пропаганде наркотиков, незаконной трудовой деятельности, нарушении порядка пребывания в России и отказе от медосвидетельствования. Рэпера задержали на выступлении в Томске и до выдворения неделю держали в спецприемнике. 

