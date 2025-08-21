Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»

Фото: Artists Equity

Появился полноценный трейлер «Поцелуя женщины-паука» — новой адаптации одноименного романа Мануэля Пуига.

В мюзикле сыграли Диего Луна и Дженнифер Лопес. Картину снял Билл Кондон, режиссер «Мистера Холмса» и «Красавицы и чудовища». В зарубежный прокат «Поцелуй женщины-паука» выйдет 10 октября.

Действие сюжета происходит в аргентинской тюрьме начала 1980-х. К заключенному Валентину (Диего Луна) подселяют парикхмахера Луиса Полину (Тонатиу).

Молина спасается от суровой реальности в камере, сочиняя рассказы о старых голливудских мюзиклах, в каждом из которых главную роль играет его альтер-эго, Ингрид Луна (Дженнифер Лопес). Первая экранизация книги выходила в 1985 году.

Дженнифер Лопес продолжается совмещать актерство с музыкой. Правительство Армении недавно выделило 7 млн долларов на концерт певицы. Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян назвал такую трату полностью оправданной.

