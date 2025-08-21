Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом

Теплая погода вряд ли вернется в столицу этим летом, сообщила «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, дневная температура опустится до плюс 14-15 градусов, а ночная ― до плюс 7.
«Тепла уже ждать не стоит. К концу месяца температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы», — отметила она.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москву «пришел сентябрь». Согласно его прогнозам, в четверг и пятницу в городе будет облачная погода с кратковременными дождями. Температура не поднимется выше сентябрьских значений ― плюс 16-18 градусов, ночью ожидается плюс 7 ― плюс 9.
В среду 20 августа в Москве выпало около 17% месячной нормы осадков, а в некоторых районах Подмосковья ― четверть нормы.
Пару дней назад специалист «Фобоса» Евгений Тишковец прогнозировал, что в заключительные дни лета должно потеплеть до комфортных показателей, характерных для августа.