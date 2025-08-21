Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом

«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Родители теперь могут увидеть в 2ГИС, где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу

Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Теплая погода вряд ли вернется в столицу этим летом, сообщила «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, дневная температура опустится до плюс 14-15 градусов, а ночная ― до плюс 7.

«Тепла уже ждать не стоит. К концу месяца температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы», — отметила она.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Москву «пришел сентябрь». Согласно его прогнозам, в четверг и пятницу в городе будет облачная погода с кратковременными дождями. Температура не поднимется выше сентябрьских значений ― плюс 16-18 градусов, ночью ожидается плюс 7 ― плюс 9. 

В среду 20 августа в Москве выпало около 17% месячной нормы осадков, а в некоторых районах Подмосковья ― четверть нормы. 

Пару дней назад специалист «Фобоса» Евгений Тишковец прогнозировал, что в заключительные дни лета должно потеплеть до комфортных показателей, характерных для августа.

