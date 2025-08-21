«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, в разговоре с ТАСС сообщил, что планирует снова посетить КНДР до конца 2025 года.
По его словам, он был тепло встречен корейской публикой, выступая 15 августа в Пхеньяне. «[Корейцы] позиционируют себя как сдержанная публика, когда я вышел на сцену — мне удалось их раскрыть, я им подарил свободу, они стали мне подпевать», — рассказал Shaman.
Артист хочет повторить опыт взаимодействия с местными жителями: «Потом я начал хулиганить и вышел в зал, <…> он был шокирован, [зрители] начали вставать с мест и пытаться дотянуться [до меня], <…> [такая реакция] для них не свойственна. Я смог „раскачать“ эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда».
15 августа Ярослав Дронов (Shaman) выступил в Пхеньяне на празднике в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Артист вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. После этого появились кадры с концерта. Его посмотрели лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.