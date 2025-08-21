«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР

Синоптик: теплая погода уже не вернется в Москву этим летом
В РФ запретили несколько песен OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков и оправдание терроризма
Вышел трейлер «Поцелуя паучихи»
Родители теперь могут увидеть в 2ГИС, где находится их ребенок
Пэрис Хилтон выпустит на ютубе мультсериал для детей «Пэрис и щенки»
Доминик Уэст и Сиенна Миллер сыграют бывших супругов в триллере «Война»
Forbes: чат-бот Илона Маска Grok случайно слил в сеть 370 тысяч диалогов с пользователями
Россиянка Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной — капитаном атомного ледокола
Урожай миндаля в 2025 году будет аномально низким. Это приведет к изменению рецептов сладостей
Британец прокатился на 55 американских горках за неделю ― и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет в декабре
В Бурятии нашли собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором
Огненный шар пролетел над Японией
Джозеф Косински рассказал, что получил первую работу в Голливуде благодаря Дэвиду Финчеру
Доходы женщин после рождения детей уже не восстанавливаются до уровня мужчин
Дженифер Энистон обливают краской в трейлере нового сезона «Утреннего шоу»
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
СМИ: в Москве школа ввела плату за сообщения в родительском чате
Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации «Смерти коммивояжера»
Женщина из Китая пыталась избежать 5-летнего тюремного срока, постоянно беременея и рожая детей
«Макдоналдс» представил коллаборацию с группой BTS
Второй сезон «Уэнсдэй» увеличил спрос на готическую одежду в России
В екатеринбургском музее посетитель пририсовал персонажам на картине глаза шариковой ручкой
Суд взыскал с ресторанного критика 200 тыс. рублей за негативный отзыв о московском ресторане
Джорджу Мартину намекнули, что ему «осталось недолго» и стоит передать дело другому автору
Минпросвещения создало список современной патриотической литературы для внеклассного чтения
Глава Минэкономразвития предложил создать черный список покупателей на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести песню Надежды Кадышевой «Веночек» в школьную программу

«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР

Фото: Ярослав Чингаев/агентство «Москва»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, в разговоре с ТАСС сообщил, что планирует снова посетить КНДР до конца 2025 года.

По его словам, он был тепло встречен корейской публикой, выступая 15 августа в Пхеньяне. «[Корейцы] позиционируют себя как сдержанная публика, когда я вышел на сцену — мне удалось их раскрыть, я им подарил свободу, они стали мне подпевать», — рассказал Shaman.

Артист хочет повторить опыт взаимодействия с местными жителями: «Потом я начал хулиганить и вышел в зал, <…> он был шокирован, [зрители] начали вставать с мест и пытаться дотянуться [до меня], <…> [такая реакция] для них не свойственна. Я смог „раскачать“ эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда».

15 августа Ярослав Дронов (Shaman) выступил в Пхеньяне на празднике в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Артист вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. После этого появились кадры с концерта. Его посмотрели лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

