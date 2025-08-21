«Я дал им свободу»: Shaman планирует снова отправиться на гастроли в КНДР

Артист хочет повторить опыт взаимодействия с местными жителями: «Потом я начал хулиганить и вышел в зал, <…> он был шокирован, [зрители] начали вставать с мест и пытаться дотянуться [до меня], <…> [такая реакция] для них не свойственна. Я смог „раскачать“ эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда».